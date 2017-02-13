Fenomen Arap turistler Talas’ı gezdi

Arap turistlere Talas’ın tarihi anlatılarak Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Konağı gibi Talas’ın belli başlı tarihi yerleri gezdirildi. Talas turundan sonra misafirlere Talas Belediyesi Mevlana Sosyal Tesislerinde Kayseri’nin yöresel yemekleri ikram edildi.Talas’ı çok beğendiklerini ve özellikle eski mimarisinin oldukça fazla dikkat çektiğini söyleyen turistler bir daha yeninden gezmek için geleceklerini de belirttiler. Talas’ı çok sevdiklerini söyleyen ve Talas’tan oldukça memnun ayrılan turistler şunları söyledi:Youtuber Mohamed Ali, “Kayseri çok güzel ve sakin bir yer. Çok sevdik. Talas’ı da çok sevdik. 200 yıl önce böyle bir teknolojiye sahip olmalarını çok beğendik. Yaman Dede Konağını çok sevdik. Kayseri’yi ve Talas’ı görmeleri için arkadaşlarıma ve aileme tavsiyede bulunacağım. Ben de vaktim olduğu zaman yine geleceğim.”Blogger Moh’d Alghayath, “Talas çok güzel, çok sevdim. Ben böyle yerlere bayılıyorum. Muhakkak sevdiklerime tavsiye edeceğim olmazsa ben kendim getiririm. Arkadaşlarıma muhakkak haber vereceğim; onlarda gelsinler.”Blogger Musab AlMessabi, “Kayseri’nin mimarisi ve tarihi çok güzel. Talas çok güzel. Evleri çok güzel. Evlerin arkasındaki dağları görmek çok daha güzel. Ülkeme gidince muhakkak yakınlarıma burayı görmeleri için tavsiye edeceğim. Buraya bir daha gelmek yeniden görmek isteriz.”