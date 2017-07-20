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FETÖ DAVALARINA ADLİ TATİL YOK

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mahkemelerde görülen çok sanıklı davalara ise adli tatil boyunca devam edilecek. 

FETÖ DAVALARINA ADLİ TATİL YOK

20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos 2017'te sona erecek. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVALARI DEVAM EDECEK
Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 2 ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülmeye başlanan ve devam eden FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar ise adli tatil boyunca sürecek, bazı yeni davalar da görülmeye başlanacak. Kayseri’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü işadamlarının da yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına 7 Ağustos'ta devam edilecek.

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