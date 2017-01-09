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FETÖ davasında 2. duruşma başladı Boydaklar, Kınaş, Somtaş...

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 68 sanık, bugün 2. kez hakim karşısına çıkıyor.

FETÖ davasında 2. duruşma başladı Boydaklar, Kınaş, Somtaş...
Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduk Boydak'ın da bulunduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 68 sanık bugün 2. kez hakim karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kayseri Adalet Sarayı'nda görülecek olan davada, GESİAD eski başkanı Hamdi Kınaş, işadamları Necmi Somtaş, Nurullah Sarıöz, Halit Gazezoğlu, Arap Ali Aksoy ve Haşim Emirdağ Ankara Sincan ve Keskin Kapalı Cezaevinden, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz, muhasebeci Mehmet Fındık, Kayseri Mobilyacılar Derneği eski Başkanı Mahmut Alak, iş adamları İsmail Tuna, Mustafa Ahi, Kimse Yok mu Derneği eski Başkanı Hacı Osman Büyükata ile Adem Çelik, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Abdullah Haskahraman ise Nevşehir Kapalı Cezaevinden getirilerek mahkemede hazır bulunacak.
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