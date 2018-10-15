FETÖ DEVAM EDİYOR Erdoğan Kayseri’nin FETÖ’den çok çektiğini hatırlatarak, “Geçmişte Kayserimizin de FETÖ'den çok çektiğini iyi bilirim. Bu ihanet çetesinin peşini Kayseri'de de bırakmadık bırakmayacağız. FETÖ, devam ediyor” dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:17