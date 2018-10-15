FETÖ DEVAM EDİYOR

KAYSERİ’DE YOĞUN PROGRAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de Hulusi Akar’ın kendi imkânlarıyla yaptırdığı camiyi ibadete açarken belediye ve devlet yatırımı olarak finanse edilen ve 620 milyon liralık 41 yatırımın resmi açılışını da yaptı. Açılışlardan sonra ERÜ 40‘ıncı yıl etkinliğine ve üniversitenin 2018-19 akademik programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in oğlunun nikâh törenine katıldı.
VİCDANLAR KANIYOR BİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ sorunun devam ettiğine dikkat çekerek, “Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıp da demokratik hukuk devleti içinde yürüten bir başka ülke yoktur. Buna rağmen FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün yeni deliller bulunuyor. Daha önce bilinmeyen insanlar savcılarımızın hakimlerin karşısına çıkartılıyor” dedi.
TEK TİPÇİLİĞE KARŞIYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erciyes Üniversitesi’ndeki programlara da katıldı. Erdoğan fahri doktora takdimi töreninde yaptığı konuşmasında, “Erciyes Üniversitesinin kalitesi yurt dışında da gayet iyi biliniyor. Şehir ile kurduğu yakın ilişkinin üniversitemize de ciddi faydaları oldu. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye’nin tüm zenginlikleri üniversitelerimizde de olmalıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de Hulusi Akar’ın kendi imkânlarıyla yaptırdığı camiyi ibadete açarken belediye ve devlet yatırımı olarak finanse edilen ve 620 milyon liralık 41 yatırımın resmi açılışını da yaptı. Açılışlardan sonra ERÜ 40‘ıncı yıl etkinliğine ve üniversitenin 2018-19 akademik programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in oğlunun nikâh törenine katıldı.
VİCDANLAR KANIYOR BİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ sorunun devam ettiğine dikkat çekerek, “Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıp da demokratik hukuk devleti içinde yürüten bir başka ülke yoktur. Buna rağmen FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün yeni deliller bulunuyor. Daha önce bilinmeyen insanlar savcılarımızın hakimlerin karşısına çıkartılıyor” dedi.
TEK TİPÇİLİĞE KARŞIYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erciyes Üniversitesi’ndeki programlara da katıldı. Erdoğan fahri doktora takdimi töreninde yaptığı konuşmasında, “Erciyes Üniversitesinin kalitesi yurt dışında da gayet iyi biliniyor. Şehir ile kurduğu yakın ilişkinin üniversitemize de ciddi faydaları oldu. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye’nin tüm zenginlikleri üniversitelerimizde de olmalıdır” dedi.
Haber Merkezi