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“FETÖ HER KURUMA SIZMIŞ”

Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, “Bu hain yapının kod isim kullanmasından tutun, haberleşme ağları bylock, eagle, gizlenme evlerinin olması, örgüt yapısı hücre yapısını alırsak bu hain yapının aynı zamanda dış bağlantısını göz önüne alırsak, her kuruma sızmış bir terör ve istihbarat örgütüdür” dedi.

“FETÖ HER KURUMA SIZMIŞ”

FETÖ terör örgütünün kozmik belgelerinde, mahrem imamların istihbarat örgütlerini aratmayacak şekilde eğitildiğinin ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünün istihbarat örgütü olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular FETÖ’nün hem terör örgütü hem de istihbarat örgütü olduğuna vurgu yaptı.

Emniyet Müdürü Kulular, FETÖ’nün sadece terör örgütü olarak adlandırılmasının onu küçük görmek olacağına dikkat çekti. Kulular, “Sadece terör örgütü demek bu örgütü basite almaktır. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin her türlü yapısını çözersiniz ama bu örgüt aynı zamanda istihbarat örgütü olduğu için yapısını çözmek zor oluyor. Her kuruma sızmış bir örgüttür."

İlter SAĞIRSOY

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