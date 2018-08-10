“FETÖ HER KURUMA SIZMIŞ”

FETÖ terör örgütünün kozmik belgelerinde, mahrem imamların istihbarat örgütlerini aratmayacak şekilde eğitildiğinin ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünün istihbarat örgütü olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular FETÖ’nün hem terör örgütü hem de istihbarat örgütü olduğuna vurgu yaptı.



Emniyet Müdürü Kulular, FETÖ’nün sadece terör örgütü olarak adlandırılmasının onu küçük görmek olacağına dikkat çekti. Kulular, “Sadece terör örgütü demek bu örgütü basite almaktır. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin her türlü yapısını çözersiniz ama bu örgüt aynı zamanda istihbarat örgütü olduğu için yapısını çözmek zor oluyor. Her kuruma sızmış bir örgüttür."