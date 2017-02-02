banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 firari yakalandı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında FETÖ okullarından yöneticilik yapan 3 kişi Sivas, Kahramanmaraş ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. 

FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 firari yakalandı
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin Sivas, Kahramanmaraş ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.
İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140