FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin Sivas, Kahramanmaraş ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.
İHA
FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.
İHA