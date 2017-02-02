FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 firari yakalandı Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında FETÖ okullarından yöneticilik yapan 3 kişi Sivas, Kahramanmaraş ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin Sivas, Kahramanmaraş ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



FETÖ okullarında yöneticilik yapan 3 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

İHA