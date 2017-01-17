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FETÖ’DEN ARANIYORDU KAYSERi’DE YAKALANDI

15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den aranan bir kişi Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. 

FETÖ’DEN ARANIYORDU KAYSERi’DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de doktor kontrolünden geçirilen Y.Y.'nin işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
İHA

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