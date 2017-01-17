Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de doktor kontrolünden geçirilen Y.Y.'nin işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
İHA
FETÖ’DEN ARANIYORDU KAYSERi’DE YAKALANDI
15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den aranan bir kişi Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.
17 Ocak 2017 Salı 13:49
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.