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Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark’ta Eğitim Alacak

Gazze’de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında bu sene başında imzalanan uluslararası işbirliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark’ta eğitim alacak. 

Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark’ta Eğitim Alacak

23-26 Ekim tarihleri arasında Erciyes Teknopark’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında Filistinli girişimcilere iş fikri doğrulama, iş modeli geliştirme, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama konu başlıklarında eğitimler verilecek. 

Erciyes Teknopark bu girişimcilerin Türkiye’de şirket kurmaları için gerekli alt yapı sağlama ve danışmanlık hizmeti verme noktasında da destek olacak. 
26 Ekim Cuma günü eğitimlerin ardından Filistinli girişimcilerin projelerini sunacakları Sunum Günü etkinliği de düzenlenecek. 
 

İHA

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