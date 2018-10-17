Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark’ta Eğitim Alacak

23-26 Ekim tarihleri arasında Erciyes Teknopark’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında Filistinli girişimcilere iş fikri doğrulama, iş modeli geliştirme, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama konu başlıklarında eğitimler verilecek.



Erciyes Teknopark bu girişimcilerin Türkiye’de şirket kurmaları için gerekli alt yapı sağlama ve danışmanlık hizmeti verme noktasında da destek olacak.

26 Ekim Cuma günü eğitimlerin ardından Filistinli girişimcilerin projelerini sunacakları Sunum Günü etkinliği de düzenlenecek.

