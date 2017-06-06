Fırat Kalkan’ına ‘şeker’ desteği

Kayseri Şeker'den yola çıkan tırları uğurlamaya gelen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Bugün anlamlı bir olay için buradayız. Türkiye’nin komşu ülke Suriye’ye nasıl baktığını hepimiz biliyoruz. Tüm vatandaşlarımız kardeşlerine yardım etmeye çalışıyor. Bu anlamda Kayserimiz de üzerine düşeni yapıyor. Kayseri'de müftülüğün ilgi alakası ile 200 tır yardım gönderildi ve her ay 10 tır gıda yardımı gönderiliyor.

Afat Genel Müdürlüğü bu anlamda bir kampanya düzenlediler. Biz de bir komite kurarak bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kayserimizin iftihar ettiği kuruluşlardan biri olan Kayseri Şeker Fabrikası 4 tır şekeri göndermesi çok anlamlıdır. Bu yardımlar maddi manevi ayni olarak devam edecek. Bu yardımlar devam edecek ama Şeker Fabrikasının bu jesti karşısında sizlere teşekkür etmek anlamında tören düzenledik. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, çalışanlara sağlık ve başarı diliyorum. Yönetiminiz yeniden seçildi güzel bir şekilde çalışmalarınıza devam edersiniz. Yeni Yönetime Başkana başarılar diliyorum. Ramazanınızı kutluyorum hayırlısı ile bayrama kavuşalım diliyorum” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Valiliğimize bağlı İl Afet Müdürlüğümüz ve Kayseri Müftülüğünce yapılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker fabrikası da bir katkı sağlamak için yönetim olarak bir karar alındı. Fırat Kalkanı bölgesine gönderilmek üzere 100 Ton şeker 4 tır olarak hazırlandı. Bugün sevkiyatı gerçekleşmiş olacak. Suriye Bölgesinde özellikle Irak tarafında pek çok insanın sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Ülkemiz zaten bütün imkanları seferber etmiş durumda. Milyonlarca insan bu çerçevede yardım ihtiyacı duyuyor ve Türkiye’de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim de bu ülkenin bir parçası olarak devletimiz faaliyetlerine katkı sağlamamız gerektiği anlayışı içerisinde bu yardımlara karınca kararınca katkıda bulunma arzumuz vardır.” ifadelerini kullandı.



Kayseri Şeker'den Kilis Lojistik merkezine gitmek üzere yüklenen 4 tır şeker, İl Müftüsü Şahin Güven'in yapmış olduğu dualarla uğurlandı. Şeker yüklü tırların gönderilmesi esnasında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av. Kaan Savruk Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdulah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner ve çalışanlar da hazır bulundu.



Kurum Haberi

