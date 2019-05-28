Firmalarımızı kutluyoruz

İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 olan firma sayımız bu sene de aynı kaldı. Bu vesile ile sıralamada ilk defa yer alan Şirikçioğlu İplik başta olmak üzere listede bulunan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. 2018 yılı verilerien göre ISO 500'de yer alan KAYSO üyesi firmalar şu şekilde;

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş., YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş., Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş., Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu, ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş., Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

