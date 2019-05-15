FORUMA KATILAN TEK BAŞKAN

Şehirler Artık Akıllı Sistemle Yönetiliyor
Artık şehirlerin teknoloji ve bilgisayar destekli Akıllı Şehirler Sistemi ile yönetildiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, Akıllı Şehircilik uygulamalarını, örneklerini ve son teknoloji ürünlerini incelediğini belirterek, bu konuda uzman kişiler ile şirket yöneticilerinin konuşmacı olarak bilgiler verdiğini kaydetti.
Melikgazi, Akıllı Şehir Sistemine Hazır
Dünya’da önemli şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verdiğini ve Melikgazi’nin de akıllı şehir yönetimi için gerekli teknik alt yapısının hazır olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Güney Kore’nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sunuldu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi. Kent yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz.”
Artık şehirlerin teknoloji ve bilgisayar destekli Akıllı Şehirler Sistemi ile yönetildiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, Akıllı Şehircilik uygulamalarını, örneklerini ve son teknoloji ürünlerini incelediğini belirterek, bu konuda uzman kişiler ile şirket yöneticilerinin konuşmacı olarak bilgiler verdiğini kaydetti.
Melikgazi, Akıllı Şehir Sistemine Hazır
Dünya’da önemli şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verdiğini ve Melikgazi’nin de akıllı şehir yönetimi için gerekli teknik alt yapısının hazır olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Güney Kore’nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sunuldu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi. Kent yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz.”
İlter SAĞIRSOY