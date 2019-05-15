FORUMA KATILAN TEK BAŞKAN Çin Cumhuriyeti’nin Shenzhen şehrinde gerçekleştirilen ve Huawei şirketince organize edilen Akıllı Şehir Forumu’na katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, birçok ülkenin belediye başkanı ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda Türkiye’den tek belediye başkanı olarak yer aldığını ve Melikgazi için çok yararlı bilgiler edindiğini söyledi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:42