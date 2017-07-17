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Foto-Safari başlıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünün düzenlediği düzenlenen Foto-Safari Fotoğraf yarışması başlıyor.

Foto-Safari başlıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünün, her yıl Aladağlar Milli Parkında düzenlediği 6’ıncı Foto Safari Fotoğraf Yarışması 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışma, genel doğa ve makro kategorilerinde yapılacak.
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