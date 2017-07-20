Fuar hizmeti verilmiyor, pazarcılık yapılıyor

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Kilci, ayrıca fuar organizasyonunu düzenleyen firmanın fuarcılık yetki belgesi bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiğini ifade etti. Fuar alanının tek bir firmaya tahsis edilmesinin de soru işaretine neden olduğunu belirten Milletvekili Kilci, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Fuar Hizmetinde Yöresel Ürünler tanıtımı O bölgenin ürünlerinin tanıtımı amacı ile yapılması gerekmektedir. Ülkemizde bir çok ilde yapıldığı gibi en fazla dört gün süre ile yapılmaktadır, buradaki hizmet süresi kaç gündür, dönemlere göre fiyat iskontosu yapılmış mıdır? Söz konusu firmaya bu fuar alanı, kaç yıldır, kaç kere, kaç günlüğüne, kaç liraya hangi şartlarda tahsis edilmiştir? Tahsis şekli ihale pazarlıklarını hangi kanuni izinlere göre verilmiştir? Tahsiste tercih sebebi var mıdır? Tercihen verildiyse fuar alanlarını söz konusu firmaya tahsis edenlerin firma ile ilişkisi var mıdır? İlgili firma oraya gelen standları hangi bedellerle kiralayıp gelir elde etmektedir? Müracaat eden başka kurumlar da ihaleye girebilir mi? Fuarcılık o şehrin ürettiği ürünleri bölgesel milli ve dış pazarları tanıtmak, ticareti geliştirmek, ihracata katkı sağlamak için teşhir ve tanıtım organizasyonu değil midir ? KDV üretimine istihdama ve vergi ile kalkınmaya destek değil midir? Ama görülen o ki Kayseri DTM amacı dışında hizmetlere tahsis edilmekte olup birilerine menfaat ve rant sağlanmaktadır.”



Söz konusu organizasyonun Kayseri esnafına zarar verdiğini ileri süren Kilci, ilgili kurum, oda ve STK’ların konuya duyarlı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA