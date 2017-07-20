Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fuar hizmeti verilmiyor, pazarcılık yapılıyor

25’inci Dönem MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, birkaç yıldan bu yana gerçekleştirilen ‘Yöresel Ürünler Fuarcılığı’ kapsamında, fuar hizmeti verilmediğini, pazarcılık yapıldığını savundu.

Fuar hizmeti verilmiyor, pazarcılık yapılıyor
Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Kilci, ayrıca fuar organizasyonunu düzenleyen firmanın fuarcılık yetki belgesi bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiğini ifade etti. Fuar alanının tek bir firmaya tahsis edilmesinin de soru işaretine neden olduğunu belirten Milletvekili Kilci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuar Hizmetinde Yöresel Ürünler tanıtımı O bölgenin ürünlerinin tanıtımı amacı ile yapılması gerekmektedir. Ülkemizde bir çok ilde yapıldığı gibi en fazla dört gün süre ile yapılmaktadır, buradaki hizmet süresi kaç gündür, dönemlere göre fiyat iskontosu yapılmış mıdır? Söz konusu firmaya bu fuar alanı, kaç yıldır, kaç kere, kaç günlüğüne, kaç liraya hangi şartlarda tahsis edilmiştir? Tahsis şekli ihale pazarlıklarını hangi kanuni izinlere göre verilmiştir? Tahsiste tercih sebebi var mıdır? Tercihen verildiyse fuar alanlarını söz konusu firmaya tahsis edenlerin firma ile ilişkisi var mıdır? İlgili firma oraya gelen standları hangi bedellerle kiralayıp gelir elde etmektedir? Müracaat eden başka kurumlar da ihaleye girebilir mi? Fuarcılık o şehrin ürettiği ürünleri bölgesel milli ve dış pazarları tanıtmak, ticareti geliştirmek, ihracata katkı sağlamak için teşhir ve tanıtım organizasyonu değil midir ? KDV üretimine istihdama ve vergi ile kalkınmaya destek değil midir? Ama görülen o ki Kayseri DTM amacı dışında hizmetlere tahsis edilmekte olup birilerine menfaat ve rant sağlanmaktadır.”

Söz konusu organizasyonun Kayseri esnafına zarar verdiğini ileri süren Kilci, ilgili kurum, oda ve STK’ların konuya duyarlı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.