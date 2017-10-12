Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki hazırlıkları takip etti. Yayın evlerinin hazırlıklarını izleyen ve stantları gezen Başkan Mustafa Çelik, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Kayserililere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, fuara 120’den fazla yayınevi ile 250’den fazla şair, yazar ve sanatçının katılacağını belirtti. Fuarda yapılacak etkinliklerle ilgili de açıklamalar yapan Başkan Çelik, “14-22 Ekim’de yapılacak fuar süresince şiir dinletileri, söyleşiler ve imza günleri yapılacak. Burada 800 kişilik bir etkinlik çadırımız var. Bu çadırımızda konferanslar verilecek. Fuarlara gelen hemşehrilerimiz hem istediği kitabı alacak, hem de beğendiği yazarı görebilecek. Fuarımızın açılışını 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te yapacağız. Açılışımıza sinema filmi de çekilen yedi güzel adamdan ikisi olan Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören de katılacak. Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla okuyan şehri haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda da tüm hemşehrilerimizi fuarımıza bekliyoruz” dedi.
Fuar için hazırlıklar son aşamada
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 1. Kayseri Kitap Fuarı’nın yapılacağı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, fuara 120’den fazla yayın evi ile 250’den fazla yazar ve şairin katılacağını kaydetti.
12 Ekim 2017 Perşembe 18:59
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