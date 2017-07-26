FUARA BiR TEPKi DE KAYSERi ESNAFINDAN

Kayseri’de esnaflık yapan Mustafa Akari, Kayseri’de zaman zaman açılan gıda fuarlarına tepki gösterdi. Kendilerinin vergilerini ödediklerini ve açılan fuarlar ile beraber işlerinde de düşüş olduğunu belirten Akari, “Normalde fuarda ürününü teşhir edersin ve insanlar gelip sizden ürünlerinizi alır. Bu kurulan fuarlarda sanki pazara gitmiş gibi mal satılıyor. Buda yılda 5-6 sefer düzenleniyor. Kayseri esnafının yapacağı tüm işleri alıp götürüyor" diyerek tepki gösterdi.



Akari, "Bu durumdan çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Düzenlenen fuarlar Kayserililere ve Kayserili esnafa zarar veriyor” diye konuştu.

İHA