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FUZULİ KATLI KAVŞAĞI AÇILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin, kesintisiz trafik için yapmış olduğu katlı kavşaklardan birisi daha hizmete açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12 Mayıs Cumartesi günü açılacak olan Fuzuli Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de hizmete açılacak olan Fuzuli Katlı Kavşağı’na giderek çalışmaların son durumunu yerinde gördü.

FUZULİ KATLI KAVŞAĞI AÇILIYOR
SÜRESİNDEN 2,5 AY ÖNCE TAMAMLANDI 
Fuzuli Katlı Kavşağı’nı normal süresinden 2,5 ay önce tamamladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Cumartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve milletvekillerimizin de katılımlarıyla Fuzuli Katlı Kavşağı’nın açılışını yapacağız. İnşaatına başladıktan bir ay sonra üstte yolu açmıştık. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza devam ediyorum. Hemen akabinde Tuna ve 30 Ağustos kavşaklarında süren katlı kavşaklarımız var. Orayı da normal süresinden önce açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını diliyorum” dedi. 
Fuzuli katlı kavşağının alt geçidinde yumuşak zeminin sorun yaşatmaması için toplam 290 adet kazık kullanıldı. Katlı kavşakta ayrıca su ve çimento karışımın püskürtülmesiyle 108 adet Jet Grout uygulandı. Katlı kavşak için toplam 10 bin 800 metreküp de beton kullanıldı. Katlı kavşak yaklaşık 11 milyon TL’ye mal oldu. 

İHA

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