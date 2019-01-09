“Gazetecilik fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir”

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok mesajında şunlara değindi: “Her türlü zor çalışma şartlarına rağmen, ilimizde görev yapan değerli basın mensupları görevlerini özveriyle yapmaktadırlar. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”

Yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi “Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.”



Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” Kurumsal

