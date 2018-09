Gaziler Ata Bindi, Stres Attı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan 15 Gaziyi evlerinden alarak Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nde götürdü. Burada çiftlikteki hayvanlarla ilgilenen Gaziler, askerlik günlerini yad etti. Ekiplere, Kıbrıs ve Kore savaşındaki anılarını anlatan Gaziler, büyük mutluluk yaşadı. Bazı Gazilerde, ata binerek gençlere taş çıkarttı.



Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Kayseri Emniyetine teşekkür ederek, "Emniyet teşkilatımıza, başta İbrahim müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sadece Gaziler Günü'nde değil, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gazilerin ne zaman işi olsa teşkilatımıza başvuruyoruz ve bizi kapıdan geri çevirmiyorlar. Her istediklerimizi yerine getiriyorlar. Bugünde 15 Gazimiz ile beraber çiftliğe geldik ve çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Biz Gaziler onurlu insanlarız, teşkilatımızda bizleri hiç unutmuyorlar" dedi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek de, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman Gazilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Kulular koordinesinde vatanımızın ve milletimizin manevi sembollerinden olan Gazilerimiz ile bir aradayız. Gazilerimizi evlerinden alarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan at çiftliğine getirdik. Onların tecrübelerini ve askerlik hatıralarını dinledik. İsteği olan Gazilerimizi ata bindireceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan Gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.