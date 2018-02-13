GAZiLER DE DURUŞMAYA KATILDI

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 15'i tutuklu, 3'ü tutuksuz, 3'ü firari 21 sanık hakkında 'devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', '15 kez kasten adam öldürme', '54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Davanın 2017 Ekim ayında görülen ilk celsesinde 10 tutuklu sanık tahliye olmuştu.



Kayseri Gazileri de duruşmaya katıldı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Kenan Ç., Ekrem U., Ümit K., Mehmet O., başka suçtan tutuklu Abdullah A., tutuksuz sanıklar Murat D. ile Serkan A. ve avukatları, müşteki olarak Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun ile birlikte bir kısım avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve yaklaşık 50 kişi de izleyici olarak duruşmaya geldi.



Canlı bombanın hazırlık aşamasında sürekli yanında olduğu, kroki hazırladığı ve canlı bombayı Adana'dan Kayseri'ye gönderdiği iddia edilen tutuklu sanık Kenan Ç., tercüman eşliğinde savunma yaptı. Kürtçe savunma yapan Kenan Ç., “Ben terör örgütü üyesi değilim. Sanıklardan sadece 4 kişiyi tanıyorum. Kasım Yıldırımçakar’ı birkaç defa gördüm. Benim iş ortağım firari sanık Ferhat T. ile hasarlı araç ticareti yapıyoruz. Ferhat evime gelip çalıntı araç ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de hasarlı araç bulabileceğimizi belirttim. 8 Aralık 2016’da Diyarbakır’dan eşim ve iki kızım ile memleketim Adana’ya gittik. Eşim ile kızımı baldızımın yanına bıraktım” dedi.



Mahkeme başkanı, sanığı uyardı

Kasım Yıldırımçakar isimli teröristi Adana’da gördüğünü belirten Kenan Ç., “Böyle bir şey olmasını insan istemez. İnsanlar hayatını kaybetti. Hepimizin çocukları hayatını kaybediyor. Sevinilecek bir şey değil” deyince, mahkeme başkanı tarafından sanık olayı anlatması konusunda uyarıldı.



Tutuklu sanık Kenan Ç. tekrar olayı anlatarak, “O kişinin saçı uzundu. Kasım beni görünce Ferhat’a aralarında konuşarak ‘bu da nereden çıktı’ der gibi sıkıntılandığını gördüm. Kasım bir harita çıkardı, belinde silahı da vardı. Ben şüphelendim, sadece arabayı ayarlayıp, üzerinden kendi hakkım olan kar payımı alacaktım. Buralara kadar geleceğini bilmiyordum. Uyuşturucu işi yapacaklarını düşünüyordum, benim aklımda olan araba ayarlayıp ticaret yapmaktı. O kişi, arkadaşım Ekrem’de birkaç gün, diğer arkadaşım Ümit’te de birkaç gün kaldı. Arkadaşlarıma Kasım’ın üniversite öğrencisi olduğunu söyledim. Daha sonra Ferhat aracı ayarlamış, ben de paramı alıp, Diyarbakır’a döndüm. Ardından bu olay oldu, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum, 4 gün sonra gözaltına alındım, Kayseri’ye getirildim. Bana Kasım’ın fotoğrafını gösterdiler. Benim yerim, ikametim belli, hayatımda Kayseri’ye hiç gitmedim, böyle bir şey yapsam evimde yakalanmazdım. Ben araba ticareti yapıyorum” ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık Kenan Ç., savunmasının ardından hakim ve avukatların sorularını cevapladı.



Ferhat T. ile Kasım Yıldırımçakar’ın ruhsatı, plakaları her şeyi ayarladıklarını söyleyen sanık Kenan Ç., “Benden buna göre bir araç istediler. Ben Kasım’ı ilk defa 10 Aralık’ta Adana’da gördüm. Önceki ifadelerimi kabul etmiyorum, baskı altında ifadem alındı. Bu olay benim üzerime yıkılıyor” dedi.



Teröristte bulunan haritanın benzerini duruşmada çizdi

Canlı bomba Kasım Yıldırımçakar’ın elindeki haritada ne olduğunu görüp görmediği sorulunca, sanık Kenan Ç., A4 kağıt ve kalem isteyerek, teröristin elinde gördüğü haritanın benzerini çizdi ve harita üzerinde yerleşim yerleri ve işaretlenmiş alanlar olduğunu söyleyerek, “Kasım ile Ferhat tabletten bakıp yerleşim yerlerini işaretliyorlardı” diye cevapladı.



Müşteki olarak katılan Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, sanığın Kürtçe konuşmakta zorlandığını, Kürtçe anlatamadığı yerleri Türkçe akıcı bir şekilde konuştuğunu söyleyerek, “Türkçe sorduğumuz her soruyu çok iyi anlıyor ve tercümana gerek olmadan Kürtçe cevaplamaya çalışıyor. Mahkemeyi oyalıyor” dedi. Av. Dursun, sanığın sorgu hakimliğinde verdiği ifadesiyle burada verdiği ifadenin çelişkili olduğunu sordu, sanık baskı altında verdiğini söyledi.



Mahkemeye öğle arası verilirken, öğleden sonra 9 tanığın dinlenilmesi bekleniyor.

İHA