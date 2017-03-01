Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde devir teslim

Dernek eski Şube Başkanı Ali Yavuz, 9 yıldır yürüttüğü görevi Yılmaz Üçkan’a devretti. Birlik ve beraberlik içerisinde derneğin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Ali Yavuz, “9 yıldır dernekte başkanlık görevini yürütmekteydim. 6. Olağan Genel Kurulu sonucunda da Yılmaz kardeşime bayrağı teslim ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da derneğimizin en üst seviyelere ulaşması, gelişmesi için Yılmaz kardeşimle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye her zaman hazırız. Burada bizim asıl amacımız şehit aileleri ve gazilere hizmet etmekti. Yönetim olarak elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Biz profesyonel bir dernekçi değiliz, insanız, hata yapmış olabiliriz. Kırdığımız üyelerimizin hepsinden özür diliyor, haklarını helal etmelerini istiyoruz” dedi.

Görevi Ali Yavuz’dan devralan Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan ise, Yavuz’a 9 yıldır verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Üçkan, “2003 yılında derneğimizin kurulmasıyla Ali kardeşimizle beraber dernek kurucularından olup derneğimizin amacı doğrultusunda hareket ederek birçok alanda hareket etmiş bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde Ali kardeşimize yapmış olduğu görevler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ali kardeşimizin yapmış olduğu çalışmalar bana göre takdir toplamıştır. 6. Olağan Genel Kurul’da da bayrağı teslim aldım. Şunu belirtmek istiyorum, biz herhangi bir dernek değiliz. Bizim birleştiğimiz nokta milli ve manevi birliğimiz, inancımız, vatanımız bayrağımız. Biz vatan, bayrak için varız. Eğer bu söz konusu ise isimler değişebilir ama nöbeti tutan aynılarıdır. Biz burada şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sahip çıkmak için varız. Herhangi bir amaç için değil ülkemizin bekası için, yarınlar için ne yapabilirizin çabasındayız. Ali kardeşimizle beraber çıktığımız bu kutlu yolda bugün bayrağı teslim aldık. Allah nasip ederse bayrağın bir ucundan onlar, bir ucundan biz tutacağız ve hep beraber kardeşçe, tek yürek olarak hem toplumumuza hem de vatanımıza karşı görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah buraya layıkıyla hizmet eder, buranın hakkını veririz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, vatanımızın bekasını sağlasın” diye konuştu.

İHA

