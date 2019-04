Gece Toplantı, Sabah İnceleme

Hiç vakit kaybetmeden projelerin hayata geçmesini isteyen ve bu amaçla gece toplantıları yapan Başkan Büyükkılıç bu kez Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ve Etüt Projeler Daire Başkanlığı birimleri ilegece 23.30’a kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Kayseri’de yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda vatandaşların beklentilerine kısa zamanda cevap verecek çalışmaların hazırlıklarının yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk anlayışı içerisinde, seçim arefesinde görüştüğümüz vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek bir yaklaşımla her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kaybedecek bir günümüz, bir dakikamız bile yok. Bu açıdan start verme açısından yapılan hazırlıkları gözden geçirip bir an evvel sağlıklı bir şekilde kayserimizin beklentilerine cevap verecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız belediyemizin 150. Yılında kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 150 projemizin birer birer hayata geçirilmesi” şeklinde konuştu.



“İYİ NİYETLİ, ÇALIŞKAN, GAYRETLİ BİR EKİBİMİZ VAR”

Kayseri’yi bulunduğu noktadan daha ilerilere taşıyacak deneyimli bir kadro ile çalışacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Projeleri hayata geçirmek için gerekli deneyimi olan büyükşehirimizin ekibi ile inşallah bu çalışmaları hayata geçireceğiz. Mevlam mahçup etmez inşallah. İyi niyetli, gayretli ve çalışkan bir ekibimiz var. Kayseri’miz için bu ekibin bir şans olduğunu düşünüyorum. Memduh başkanlarının, ağabeylerinin önderliğinde, dayanışma içerisinde Kayseri’mizi bulunduğu noktadan daha üst bir konuma getirecek bu güzel ekibin Kayseri’mizin başını dik tutacağına da inanıyorum”



GECE DİNLEDİKLERİNİ SABAH YERİNDE GÖRDÜ

Başkan Büyükkılıç, gece masaya yatırdıkları çalışma ve projeleri sabah saatlerinde aynı ekiple birlikte yerinde gördü.

Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve ilgili daire başkanları ve müdürlerin hazır bulunduğu saha incelemesine ilk olarak tarihi Kayseri Kalesi’nde başlayan Başkan Büyükkılıç, burada yapımı son aşamaya gelen müze, konferans salonu ve kütüphaneyi inceledi. Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da yerinde brifing alan Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi’nin kültür ve sanat merkezi olarak bir an önce hizmete sunulabilmesi için bürokratlarına talimat verdi.



Daha sonra Kiçikapı bölgesindeki Meryem Ana Kilisesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledikten sonra Kayseri Mahallesi’ne geçti.

“150. Yılda 150 Proje” kapsamında yapılacak Kayseri mahallesi 2. Etap Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, devam eden restorasyon çalışmalarına yüklenecek fonksiyonlar ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



“MASA BAŞI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ HİÇ OLMADI”

Yaptığı incelemeleri değerlendiren Başkan Büyükkılıç, masa başı yönetim anlayışına hiçbir zaman sahip olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gerek şehir merkezinde gerekse taşra ilçelerimizde beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayız. Bu beklentiye cevap vermek için de gece demeden gündüz demeden çalışmak için gayret etmemiz lazım. Çünkü vatandaşlarımız bu kaygıyla bu niyetle bize sahip çıktı. Biz de onları mahçup etmeyeceğiz. Dün akşam yapmış olduğumuz toplantıda çalışmaları masaya yatırdık. Sabahında da konuştuklarımızı yerinde inceleyerek masa başından karar vermeme mantığı içerisinde incelemelerimizi gerçekleştirdik. Kayseri Kalesi’ni inceleyerek başladık burayı kısa zamanda onu hayata geçirmek istiyoruz. Ardından Meryem Ana Kilisesi diye bilinen eserimizin fonksiyonunu ve oradaki restorasyon çalışmasını değerlendirdik. Oradan çıktık hemen yanı başındaki Setenönü diye bilinen bölgeye Tavukçu Mahallesi’ne geldik. Burada yapılan çok güzel çalışmalar var. Vatandaşlarımıza vaatlerimiz arasında yer alan bu bölgedeki projelerimizin hayata geçirilmesi için çalışacağız. Benim gözlemlediğim, bizleri seven, bize güvenen, Memduh Başkan’ın şahsında büyükşehirimizin ekibine güvenen insanlar bize hep yardımcı oluyor, beklenenin üzerinde kolaylıklar sağlıyorlar. Demek ki iyi niyetli dadımlar atılınca insanlar da daha fazlasını yapıyor. Burada fedakarca bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Setenönü Mahalle’mizin, Kayseri merkezinin yeme içme mekanı, keyif mekanı ve insanımızın tarihi mekanları yerinde görebileceği bir mekan olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



İZMİRLİ TURİSTLERLE KAHVE KEYFİ

Başkan Büyükkılıç, incelemeleri sırasında vatandaşların ilgisiyle de karşılaştı. Kayseri mahallesi’nde bulunan hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, İzmir’den turistik amaçlı gelen öğretmen grubuyla da kahve içti.

Öğretmenler Yeşim Mercan Hoşer, Tijen Çağırsoy ve Fatma Karaoğulları’nın “Başkan’ım tarihe sahip çıkmanız çok güzel. Birlikte kahve içelim” teklifini geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, İzmirli misafirlere Kayseri’yi anlattı.