GELECEĞİN HAVACILARI KAYSERİ’DE YETİŞECEK

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Teknolojisi alanı; Uçak Gövde-Motor ile Uçak Elektroniği dallarında eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Fasbat tesislerinde daha öğrencilik yıllarında ulaştığı staj imkânı ile hem teorik hem de pratik eğitim görüyor. Öğrenciler herhangi bir üniversiteyi kazanamasa bile, lise yıllarından hemen sonra Fasbat ve benzeri tesislerinde işe başlıyor.İstihdamda avantajlıBölümle ilgili bilgi veren Elektronik Öğretmeni Burcu Dirican, Türkiye’de öğrencilik döneminde pratik manadaki söz konusu imkanların Kayseri, Eskişehir ve İstanbul dışında bulunmadığını söyledi. Bölümün istihdam olanaklarının cazip olduğuna dikkat çeken Dirican, “Hava İkmal’de toplamda 400 çalışan var, bunun 100’ü bizim okulumuzdan mezun olan öğrenciler” dedi. Mezun olan öğrencilerinin ayrıca, mühendislik fakülteleri ile sivil havacılık yüksek okullarına gidebileceğini, harp okullarında eğitim görebileceğini, astsubay olabileceğini ve KPSS puanıyla Türk Havayollarına ait işletmelerde çalışabileceğini belirten Dirican, “Kayseri’de Hava İkmal’in varlığının bölümümüze büyük katkısı var. Öğrenciler burada aldığı teorik dersler alıyorlar ama teori hiçbir zaman kalıcı öğrenme sağlamıyor. Oraya gidip bizzat uçak üzerinde çalışarak daha kalıcı öğrenme sağlıyorlar. Türkiye’de bu şekilde eğitim veren, Kayseri, İstanbul ve Eskişehir olmak üzere 3 yer var” diye konuştu.Öğrencilerden Döndü Kayaaltı ise, “Lise tercihi yaparken böyle bir bölüm olduğunu gördüm. Araştırınca geleceğin mesleği olduğu için seçmeye karar verdim. Türkiye havacılık sektöründe sürekli gelişen bir ülke olduğu için iş alanı açık. O yüzden buradayım, bölümümü seviyorum” dedi.“Kadınlar isterse bu mesleği de yapabilir”Bir diğer öğrenci Feriha Dokan da gökyüzüne olan ilgisinden dolayı bölümü tercih ettiğini söyledi. Bölümün bazen kız öğrencilere uygun bulunmadığını kaydeden Dokan, “Kadınlar da istediklerinde tüm meslekleri yapabilecek potansiyele sahipler o nedenle kızlar için de çekinilerek bakılacak bir meslek değil. Gelecekteki hedefim uçak mühendisi olmak, yaşıtlarım da burayı kesinlikle tercih etmeli” şeklinde konuştu.“Şimdi neden kendi uçağımızı yapmayalım”Bir başka öğrenci Mehmet Can Kocaoğlu ise, “Türkiye’de havacılık sektörü önemli bir yere sahip. Kayseri’de 1928 yılında uçak yapılıyormuş, şimdi kendi uçağımızı neden yapmayalım. Dış ülkelere bağımlı olmayalım” ifadelerini kullandı.