Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gelecek nesillere en değerli miras

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Kayseri’ye kazandıracağı en önemli projelerinden birisi olan Keykubat Kent Park için ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Başkan Çelik, Keykubat Tepesi’ne dikilen ağaçları yerinde inceledi ve çocuklarla birlikte bölgeye ağaç dikti. 

Gelecek nesillere en değerli miras

Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük park alanlarından birisi olacak olan Keykubat Kent Park projesi için öncelikle ağaçlandırma çalışması başlattı. Nisan ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de katıldığı etkinlikle 10 bin yetişmiş ağacın aynı anda dikildiği Keykubat’ta, daha sonra dikilen ağaçlarla birlikte bu sayı 17 bin 235’e ulaştı. Boyları 1,5 metre ile 4 metre arasında değişen 30 farklı türden ağaçların yanı sıra proje içinde yer alan Keykubat Meyve Bahçesi için de 25 farklı türden 774 meyve ağacı dikildi. 

Ağaçların son durumunu yerinde görmek için Keykubat’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çevreye katkısını sürdürerek çocuklarla birlikte ağaç dikti. Keykubat Kent Park’ın yapılacağı 1 milyon 100 bin metrekarelik alanın yaklaşık 700 bin metrekarelik bölümü Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMustafa çelikçelikAğaç Dikimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.