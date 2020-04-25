Genç gönüllüler Ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılay Kayseri ekibi yardımlarına devam ediyor. Türk Kızılay Kayseri Şubesi ile birlikte Genç Kızılay Kayseri ve Genç Kızılay ERÜ (Erciyes Üniversitesi) topluluğu gönüllüleri Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu. 6 bin pidenin dağıtıldığı programda, salgının kötü izlerinden ve gerek Türkiye’de gerek ise dünyada meydana gelen vefat ve hasta sayılarının artışından dolayı üzüntü duyan vatandaşlara manevi destek olmaya çalışıldı. 30 Kızılay gönüllüsü buruk geçen Ramazan ayının ilk gününde umut olmak için çalıştı. Bazı vatandaşlar Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazı vatandaşlarda aşağı inerek pidelerini aldı. Yaklaşık 2 bin 500 aileye ulaşan Kızılay ekibi yürüttüğü çalışmalar sırasında hijyen kurallarını ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli, planlı ve başarılı bir şekilde etkinliği sonlandırdı. Ramazan pidesi ulaştırılan vatandaşlar da Türk Kızılayı ekiplerine teşekkürlerini ve minnetlerini iletti.
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