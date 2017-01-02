Genç İHH yılbaşı kutlamalarını protesto etti Kayseri Genç İHH tarafından Yılbaşı kutlamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 70'e yakın genç grup üzerlerine “Yılbaşına Hayır” “Noel'e hayır” yazılı tişörtler giyerek kutlama yapılmasının sakıncalı olduğu mesajı vermeye çalıştılar.

Kayseri Park Alışveriş merkezinde sessiz bir yürüyüş düzenleyen dernek üyeleri Müslümanın bir Hristiyan bayramı olan Noel’i kutlamaması gerektiğini vurguladılar.

Kurtuluş İslam’da

Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının gençleri olarak dünyanın içinde bulunduğu kültürel emperyal kapitalist saldırgan ruh halinden kurtulabilmesi için yegane Kurtuluş yolunun İslâm olduğuna inanıyor, İslam dininin yozlaştırılmasına, tahrip edilmesine sebep olan ve batı uygarlığının bilinçli bir şekilde kültürel dejenerasyon amacıyla yaygınlaştırdığı Noel yortusu ve yılbaşı kutlamalarını protesto ediyoruz. Biz Müslüman kimliğimize sahip çıkıp Noel’i kutlamayacak, şeytanı sevindirmeyeceğiz. Yılbaşı kutlamaları batının bize dayattığı bilinçli kültürel yozlaşma çalışmasıdır. Ne kültürümüzle ne de inancımızla örtüşmektedir” diye konuştu.

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