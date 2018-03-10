Genç İHH’dan anlamlı etkinlik

Etkinlik hakkında konuşan ve Kayserilileri davet eden Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır, “Bizler susmayalım. Türkiye' de her geçen gün bir yenisinin karşımıza çıktığı çocuk istismarına yönelik vakalara dur demek, çocukların sesi olmak için adımımıza bir adım da siz olun.” diye konuştu.

Bugün saat 14.00’da Kayseri Forum AVM önünden başlayacak olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı Almer Önünde son bulacak.

Kayseri Gündem



