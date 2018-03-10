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Genç İHH’dan anlamlı etkinlik

Genç İHH üyeleri, çocuk istismarına dikkat çekmek için Forum önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyecekler.

Genç İHH’dan anlamlı etkinlik
Etkinlik hakkında konuşan ve Kayserilileri davet eden Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır, “Bizler susmayalım. Türkiye' de her geçen gün bir yenisinin karşımıza çıktığı çocuk istismarına yönelik vakalara dur demek, çocukların sesi olmak için adımımıza bir adım da siz olun.” diye konuştu.
Bugün saat 14.00’da Kayseri Forum AVM önünden başlayacak olan yürüyüş  Cumhuriyet Meydanı Almer Önünde son bulacak.
Kayseri Gündem
 
 
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