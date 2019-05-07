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Genç Kaymek'ten Bahar Şenliği

Baharın gelişi Genç KAYMEK tarafından çeşitli oyunlarla kutlandı. Genç KAYMEK tesislerinde gerçekleştirilen şenliklerde, öğrenciler geleneksel oyunları oynayarak doyasıya eğlendi.

Genç Kaymek'ten Bahar Şenliği

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, öğrencilerin sadece derslerine destek vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de faaliyetler gerçekleştiriyor. Yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleyen Genç KAYMEK, baharın gelişini de bir şenlikle karşıladı. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde yapılan bahar şenliklerinde öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Çuval yarışı, tombik, yakar top, ip atlama, halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler, sanal alemin değil gerçek alemin oyunları ile eğlendiler.

İHA

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