Genç MÜSİAD'da Bayrak Değişimi

Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Ersöz, Genç MÜSİAD Kurucu Başkanı ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ile MÜSAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda Furkan Akbal, Engin Akdağ'ın ardından Genç MÜSİAD başkanlığına seçildi.



Görevi devreden Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, "Genç MÜSİAD kalkınmanın teminatıdır. Kalkınma yolunun günümüzdeki takipçisidir. Genç MÜSİAD bugündür. Genç MÜSİAD gelecektir. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık, zulüm ve riyakârlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlere boyun eğenlerden olmadık. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Seçimler neticesinde Genç MÜSİAD başkanlığına getirilen Furkan Akbal, "Genç MÜSİAD'ın, bugün dünya çapında 4 bini aşkın üyesi bulunuyor. Türkiye'de 56 şubemiz var. Hayallerimiz sınırlarımızın ötesini aştı; yurtdışında 20 şubeye ulaştık ama yetmez diyoruz. Bayrağımızı, daha çok şubemizle dünyanın her köşesinde dalgalandırmak hedeflerimiz arasında" şeklinde konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise konuşmasında, "Biz bu camiada büyüyerek ve yetişerek geldik. Burada aldığımız bilgi ve birbirimize aktardığımız kültürle ülkemizi yönetmeye çalışıyoruz. Sizler de buralarda yetişecek ve bir gün burada bulunduğumuz yerleri sizler dolduracaksınız" diye konuştu.



Genç MÜSİAD Kurucu Başkanı ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, Genç MÜSİAD'ın değişimin ve yenilenmenin simgesi olduğuna dikkat çekti. Altıntaş, " MÜSİAD, bir gönüllü teşekküldür. Buradaki insanları 30 yıl önce bir araya getiren ve 30 yıldır ne olursa olsun bir arada tutan temel kavram menfaat değil, davaya sadakattir. Ve bizim davamız, milli ve insani kıymetlerin her daim saklı tutulmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Ersöz ise şöyle konuştu: "MÜSİAD Türk sanayisinin, millli ve yerli sanayinin gelişmesinde önemli hizmetleri olan alternatif bir kuruluşumuz.MÜSİAD kimsenin vazgeçmediği, bir arada olmaktan mutlu olduğu bir aile. Eminim ki bu vizyon, bu yaklaşım, bu anlayış, ilelebed devam edecek ve genç kardeşlerimiz de görevleri sona erdiğinde hizmetlerinden geri durmayacaklar."



Genel Başkan Abdurrahman Kaan ise Genç MÜSİAD'ın medeniyet davamızı gerçekleştirme yolunda atılmış güçlü bir adım olduğunu belirtti. Kaan, "Biz, yaklaşık 30 yıl önce bu topraklara hayallerimizi ektik. Gencecik insanlardık. Hevesli, umutlu, çalışkan yüreklerdik. Ki hala öyleyiz. Bizim ektiğimiz tohumlar, filizlendi. Hayallerimiz, bugün dev bir çınar ağacı gibi kök salan, gölge veren, umut veren MÜSİAD'a dönüştü. Gençlik; her zaman yaş değil, biraz da tavır meselesidir. Bize lazım gelen yaşlanmak değil, genç bir olgunluktur; taze, diri, heyecanlı, hareketli, umutlu, hayata açık... MÜSİAD gibi. Gençlik, MÜSİAD'tır. MÜSİAD, gençliktir. Genç MÜSİAD, Medeniyet Davamızı gerçekleştirme yolunda atılmış güçlü adımlardan biridir" şeklinde konuştu.



Program, görevi devreden Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hediye takdiminin ardından sona erdi.