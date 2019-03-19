GENÇLER BAŞKANLA BULUŞTU Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Her bir eğitim yuvası bir hayırseverin ismini taşımaktadır. Milli Eğitimin tüm olanakları kullanılıyor ve belediye olarak biz de eğitime hizmet ediyoruz” dedi.

19 Mart 2019 Salı 10:00