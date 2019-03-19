GENÇLER BAŞKANLA BULUŞTU

TOPLUMUN HAFIZASI ÜNİVERSİTEDİR
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,”Şehrin ufkunu açan toplumun hafızası üniversitelerdir. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerince düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" etkinliğinin konuğu olmaktan son derece mutlu oldum” diye konuştu.
KENDİ HAYATINI ÖRNEK VERDİ
Develi’nin bir köyünden çıkan bir öğrenci olarak, tüm zorluklara rağmen, Tıp Fakültesi’ni kazanıp doktor olduktan bir süre sonra da, Belediye Başkanı seçilip bugünlere kadar gelebildiğini hatırlatan Dr. Memduh Büyükkılıç, ”Kim ne derse desin ülkemizde çalışan, emek veren herkes Allah’ın yardımıyla muhakkak karşılığını alır” dedi.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,”Şehrin ufkunu açan toplumun hafızası üniversitelerdir. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerince düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" etkinliğinin konuğu olmaktan son derece mutlu oldum” diye konuştu.
KENDİ HAYATINI ÖRNEK VERDİ
Develi’nin bir köyünden çıkan bir öğrenci olarak, tüm zorluklara rağmen, Tıp Fakültesi’ni kazanıp doktor olduktan bir süre sonra da, Belediye Başkanı seçilip bugünlere kadar gelebildiğini hatırlatan Dr. Memduh Büyükkılıç, ”Kim ne derse desin ülkemizde çalışan, emek veren herkes Allah’ın yardımıyla muhakkak karşılığını alır” dedi.
İlter SAĞIRSOY