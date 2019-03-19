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GENÇLER BAŞKANLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Her bir eğitim yuvası bir hayırseverin ismini taşımaktadır. Milli Eğitimin tüm olanakları kullanılıyor ve belediye olarak biz de eğitime hizmet ediyoruz” dedi.

GENÇLER BAŞKANLA BULUŞTU
TOPLUMUN HAFIZASI ÜNİVERSİTEDİR
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,”Şehrin ufkunu açan toplumun hafızası üniversitelerdir. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerince düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" etkinliğinin  konuğu olmaktan son derece mutlu oldum” diye konuştu.

KENDİ HAYATINI ÖRNEK VERDİ
Develi’nin bir köyünden çıkan bir öğrenci olarak, tüm zorluklara rağmen, Tıp Fakültesi’ni kazanıp doktor olduktan bir süre sonra da, Belediye Başkanı seçilip bugünlere kadar gelebildiğini hatırlatan Dr. Memduh Büyükkılıç, ”Kim ne derse desin ülkemizde çalışan, emek veren herkes Allah’ın yardımıyla muhakkak karşılığını alır” dedi.
 

İlter SAĞIRSOY

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