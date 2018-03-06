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Gençler Erciyes’te Afrin için dua etti

Genç Ortam Derneği üyesi lise ve üniversite öğrencileri Erciyes’te Afrin için dua etti.

Gençler Erciyes’te Afrin için dua etti
Erciyes Kayak Merkezinde bir araya gelen gençler Afrin’deki Mehmetçik için dua etti. Yaptıkları etkinlik için gençlere teşekkür eden Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Bugün ülkemiz dünya üzerinde ve tarih sahnesinde çok önemli rol oynuyor. Devlet büyüklerimiz devletimiz, milletimiz için çok önemli adımlar atıyorlar. Yeri geliyor binlerce kilometre öteye yardım sağlıyor yeri geliyor zulme, işkenceye ‘oneminute’ diyorlar. Omuzlarındaki yük çok büyük ama siz gençlerin yükü daha büyük yarının sorumluluk sahibi olacak olanları sizlersiniz, kendinizi en iyi şekilde donatın” dedi. 
Genç Ortam Derneği Kayseri İl Başkanı Ramazan Yılmaz ise Gençlik Spor tesislerinin tahsisinden dolayı Eskici’ye teşekkür ederek, “Biz de gençlerimizin gelişiminde, donanımında ve kendi değerlerinin farkına varmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. 
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