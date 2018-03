Gençler Kudüs için tribünde bayrak açtı

Amerika'nın Kudüs kararı, imam hatipli gençler tarafından farklı bir eylemle protesto edildi. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir-Braga maçında tribünde açılan dev pankartta, "We are with you 90 minutes, with Quds forever" ifadeleri yer aldı. Eylemi organize eden Genç İHH ve Genç ÖNDER yüzlerce gençle stadı doldurarak bir Avrupa maçında dünyaya Kudüs'ün özgür olduğunu duyurdu.

08 Aralık 2017 Cuma 11:16