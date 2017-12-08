Gençler Kudüs için tribünde bayrak açtı

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu akşam İstanbul'da yapılan Medipol Başakşehir-Braga maçı bir protestoya sahne oldu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gençlik Komisyonu (Genç ÖNDER) ve Genç İHH tarafından organize edilen eylemde tribünde dev bir pankart açıldı.

FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAĞI BİRLİKTE

Maçın başlangıcında açılan, Türkçe tercümesi "90 dakika sizinleyiz, sonsuza dek Kudüsleyiz" pankartının yanısıra Kudüs'le ilgili sloganlar da atıldı. 1250 imam hatipli ve üniversiteli gencin gerçekleştirdiği eylemde, "Kudüs'e selam direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla dolu tribünlerden sık sık tekbir sesleri yükseldi.

"KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tribün eylemini organize eden Genç ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan ve Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, "Bu maç uluslararası bir maç. Biz de istedik ki Avrupa maçında dünyaya Kudüs'ün özgür olduğunu duyuralım. Gençler olarak bu davanın peşinde olacağız. Ne Kudüs sevdamız ne de Kudüs sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek. Kudüs'ün özgürlüğü için bir platformda elele, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dediler.

