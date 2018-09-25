Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici: “Spor alt yapımız oluşmaya başladı”

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlen etkinliğe 400 okuldan öğrenci katıldı. Öğrenciler sırasıyla boy, kilo, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru top atma, el kavrama kuvveti, hız, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı taramadan geçti. Proje hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, projenin büyük bir özveri ile yapıldığını dikkat çekerek: “2018-2019 Eğitim Öğretim ve spor camiasının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye’ de başlatmış olduğu sportif etkinlik taraması büyük bir özveri ve gayretle yapıldı. Eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla beraber aynı çalışmalara bu yıl da başlandı. Geçen sene yapılan çalışmalardan çok güzel dönükler alındığı gibi çok iyi sporcular çıkmaya başladı. Geçen yıl yaptığımız Birinci etapta 8 bin sporcunun taraması yapıldı. 750 sporcu ile ikinci etap çalışmaları yapıldı. Antrenörlerimiz bu sporcuları yakın takibe aldılar. Elimizde bir spor alt yapısı olmaya başladı. Bu sene Kayseri’de 23 bin 500 öğrencinin 400 okulda taraması Ocak ayına kadar yapılıp Ocak ayından sonra ikinci etap çalışmalarına başlanacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projenin Kayseri’de yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

