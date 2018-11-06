“Gençlik Huzur’da Buluşuyor” Programı Düzenlendi

İl Müftüsü Güven, konuşmasına şöyle başladı: “Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Peygamberimizin peygamber olarak görevlendirildiği dönemde Mekke, cahiliye dönemini yaşıyordu ve insanlar her türlü kötülükleri yapıyorlardı. Şirke bulaşmışlardı, putlara tapıyorlardı ve bu dünya hayatları gayrı islamî, gayrı insanî durumdaydı. Peygamberimize iman edenlerin kimler olduğuna baktığımız zaman genelde toplumun gençlerinden oluşuyordu. Zorlu bir mücadele alanı vardı. Peygamber’in etrafında bir araya gelen gençleri tehditle yıldırmaya ve Peygamberimizin etrafından uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Peygamberimiz, sahabesine Habeşistan’a gidip orada kalmalarını ve dinlerini yaşamalarını istedi. 100 kadar sahabi bu şekilde Habeşistan’a göç etti. Ancak durumlar daha da zorlaşıyordu. Mekke’de peygamberimizin etrafında kalan bir avuç Müslümana her türlü işkence ve sıkıntı verdiriliyordu. İşte böylesi dönemlerden birisinde Mekke müşrikleri Peygamberimizi ve etrafındakileri yok edebilmek için ekonomik ve sosyal boykot ilan ettiler. Dediler ki “Peygamber ve ona inananlarla hiç kimse alışveriş yapmayacak. Kız alıp vermeyecek ve akrabalık ilişkilerini keserek onlara yardım etmeyecek. Ta ki etrafındaki insanlar dağılıp gitsinler.”



Müftü Şahin Güven, cahiliye dönemi ve Ashab’ı Keft hakkında konuşmasını sürdürdükten sonra sözlerini şöyle tamamladı: “Gençler! Şu ahlaksızlıkların yaşandığı toplumda “uydum kalabalığa” diyerek siz de kötülüklere girmeyin. O kötülüklere karşı kendinizi koruyun. Bir araya gelip iyi işler yapın. Akran akranı etkiler. Birçok genç, kötülüğe akranı vesilesiyle gidip alışır. Ama aynı zamanda birçok genç akranı vasıtasıyla kötülükten kurtulur. Onun için bu ayetlerle Allah bize Ashab-ı Kehf’i anlattı. Öldükten sonra dirilme var, ona göre hareket edin.

Eğer toplumda insanlar kötülüğe doğru gidiyorsa siz kendinizi o kötülükten kurtarmanın yollarına bakın. Önce kendinizi kurtarın. Sonra da en yakınlarımızdan başlayarak toplumun kurtuluşu için çalışın.”



Güven’in sohbeti sonrası program, tesbihat ve dualarla sona erdi. Program sonrası cami çıkışında Melikgazi Belediyesi’nin katkılarıyla cemaate çorba ikramı yapıldı.



Çorba dağıtımına İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu.







Haber: Fatih Bar