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Gençlik Meclisi kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere verdiği önem, Büyükşehir’de hayat buluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşunun 150’nci yılında kurulacak Gençlik Meclisi, 15-30 yaş arasındaki gençlerden oluşacak. Gençlik Meclisi’nde yer almak isteyenler Ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecek.

Gençlik Meclisi kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi kurulması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. Bu çerçevede Gençlik Meclisi kurulması için ön başvuruların alınmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, ilimizdeki üniversitelerden, liselerden, meslek odaları ve sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından gençlerin katılımıyla oluşacak ve her kesimin Gençlik Meclisi’nde temsil edilmesine özen gösterilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 70 kişiden oluşacak. Gençlik Meclisi’nin oluşumunu müteakip tıpkı Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde olduğu gibi Başkanlık Divanı ve komisyonların seçimleri yapılacak.
Gençlerin demokratik katılımının sağlanarak temsil kabiliyetini geliştirmek amacıyla kurulacak olan Gençlik Meclisi için Ekim ayı sonuna kadar müracaatlar alınacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ne katılmak isteyenler https://portal.kayseri.bel.tr/birim/genclik-meclis/ adresinde bulunan üye ön başvuru formu ile müracaatlarını yapabilecekler.
 

İHA

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