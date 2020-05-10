Gençlik Merkezinde 15 kişi 12 bin siperlik üretti

Korona virüsün Türkiye'de de etkisini göstermesi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmalarına destek amacıyla Korumalı Maske Üretimi projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezi'nde de çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde 15 kişi siperlik yapımında çalıştı.







15 kişilik ekibin yaklaşık 1.5 aylık çalışmasında 12 bin adet siperlik üretildi. Üretilen siperlikler yine Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile Emniyet Teşkilatı'na dağıtıldı.





