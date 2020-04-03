Gençlik Merkezi’nde ‘Korumalı maske’ mesaisi

Türkiye’de de görülen Korona virüsle mücadeleye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezleri de destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezleri de çalışmalarına başladı. Merkezlerde üretilen korumalı maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderiliyor.







Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaptığı açıklamada, "Kayseri Gençlik Merkezi'mizde gönüllü gençlerimiz ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve katkı saplamak için maske üretimine 1 haftadır devam ediyorlar. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ülke çok şeyleri gördü, çok şeyler atlattı. Sütçü İmamları, Nene Hatunları hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. İhtiyaç duyulduğunda ülkenin tüm bireyleri her alanda ne yapabilirse yapabildiğinin en iyisini yapmak için her türlü gayreti ve mücadeleyi gösterecektir" dedi.









