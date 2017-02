Gerçek dostluklara muhtacız

Gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik etmek amacıyla Kayseri İl Müftülüğü tarafından Hunat Camii’nde “Gençlik Huzur’da Buluşuyor” programının onyedincisi düzenlendi.



Hunat Camisinde düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Sabah Namazı sonrası cemaate İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven hitap etti.



Günümüzde arkadaşlık ve dostlukların nasıl olması gerektiğini vurgulayan İl Müftüsü Güven, “Rasül-i Ekrem (s.a.v.) dost seçimi konusunda ashabına, “Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.” (Ebu Davud, Edeb, 16) Tavsiyesinde bulunmuştu. Onun (s.a.v.) dostları da kendisi gibi güzel ahlaklı, sadık ve vefakar insanlardı. Ancak Yaratıcısı’na karşı sorumluluklarını yerine getiren bir dost, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna katkıda bulunabilirdi. Bu nedenle Allah Resülü, “ Bilseniz ki! İçinizden benim dostum olanlar, takva sahibi kimselerdir.” (Abdürrezzak, Musannef, XI, 55) buyurmuştur.



Bugün olabildiğince yalnızlaşan insan, başı sıkıştığında, hastalandığında ya da tek başına kaldığında hiçbir menfaat beklemeden ona elini uzatıverecek ve sıkıntılarını paylaşacak dostluklara muhtaçtır. Hem dünyada sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşacak hem de ahirette onu selamete çıkaracak gerçek dostluklara. Hiçbir menfaat gözetmeden karşılıksız sevmek, dost bildiğine sadakatle bağlanmak, vefa ile onu her zaman gözetip kollamak günümüzde neredeyse kaybetmek üzere olduğumuz değerler arasındadır. Bu değerleri yeni nesillere aktarmayı ve sırt Allah için sevmeyi, Allah için dostluklar kurmayı onlara öğretmek Resulüllah’ın dostluklarını tanımakla mümkündür. Menfaatler sona erdiğinde dostluklar ve arkadaşlıklar son bulabilir. Allah için sevmek ise karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek sevmek, dostuna tutunmak, onu kendisi gibi bilmektir. Hiçbir menfaat böyle bir dostluğu sonlandıramaz. Allah Rasulü’nün kendisini ‘Anam babam sana feda olsun’ diyecek kadar içten seven ashab-ı ile kurduğu ve hiçbir kişisel çıkar karşısında bozulmayan dostluklar Mü’minler için de dostlukların en güzeli olmalıdır. Onun için bu dünyada gerçek dostluklar bulmak durumundayız.”dedi.



Müftü Güven’in sohbeti sonrası program, tesbihat ve dualarla sona erdi. Program sonrası cami çıkışında Melikgazi Belediyesi ve ÇAYKUR Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla cemaate çorba ve çay ikramı yapıldı.

