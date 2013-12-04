Gesi Güney Mahallesindeki Merkez İlköğretim Binası Kültür Merkezine Dönüştürülecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Gesi Güney Mahallesinde yer alan tarihi Merkez İlköğretim okulunun restore edilerek "Kültür Merkezi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.

Melikgazi Belediye sınırları içerisinde 800 civarında Kayseri kültür Envanterine kayıtlı tarihi yapı ve sit alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak tarihe olan saygımız ve sahiplenmemiz tescillenmiştir. Çünkü Çayırağası konağını restore ederek bilimin hizmetine sunduk. Şuanda Bağpınar da tarihi çeşme ile köprüyü onarıyoruz. Erenköy ile Kızıltepe de iki ayrı sit ve Tümülüs alanı ilan ettik ve korumaya aldık. Gesi Evlerini ve Tavlusun vadisi için özel proje oluşturuyoruz. Burası hem kültür yolu hem de doğa yürüyüş alanı olacaktır. Yanıkoğlu mahallesinde yer alan Babük Bey ile Emir Şahap Yapıları aslına uygun olarak onarılmaktadır. Bu yapılar onarılarak günümüz ekonomisine ve hizmetine sunulduğu gibi tarihi yapılar da gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Şimdi de yıllardır eğitime hizmet veren ancak şu anda atıl vaziyette bulunan bahçesi, doğal güzellikler içindeki alanı ve tarihi yapısı ile Gesi Güney mahallesi Merkez İlkokulu restore edilerek kültür evi olarak hizmet verecektir” dedi.

Doğal güzellikler içindeki alanı ve tarihi yapısı ile Gesi Güney Mahallesi Merkez İlkokulunun restore edilmesi ile buradan mezun olanların anılarının gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin barındırdığı tarihi yapıların adeta Anadolunun tapusu niteliğinde olduğunu, çünkü bunların aslında dünya mirasları arasında yer aldığını söyledi.