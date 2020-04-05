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Giriş çıkışlar kapalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde denetimlerini artırdı. Farklı illerden gelen araçların şehre girişine izin verilmedi.

Giriş çıkışlar kapalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri’de de tedbirler artırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişlerinde uygulamalarını artırırken, gelen araçların hepsini teker teker durdurarak, denetim yaptı. Farklı illerden Kayseri'ye gelen araçların şehre girişine izin verilmedi.
Ayrıca, ilçelerden şehir merkezine gelen vatandaşların da uygulama noktalarında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerince ateşleri ölçüldü. 
 

İHA

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