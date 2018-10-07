Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan İl Müftülüğü’ne Ziyaret

Toplantının açılış konuşmasını yapan Platform Başkanı Ahmet Taş, ev sahipliği için Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’e ve Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcilerine teşekkür etti. “Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



İl Müftüsü Güven ise Gönüllü Kültür Kuruluşlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi ve her anlamda Gönüllü Kültür Kuruluşları ile irtibat halinde çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ve 70 kadar Sivil Toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri katıldı.





Haber: Fatih Bar