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Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan MMG ziyareti

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan MMG ziyareti
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu, genel kurulun ardından Fatih Kaya başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şubesi’ne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, yeni yönetimlerinin ve yeni merkezlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

MMG Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Kayseri Gündem
 
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