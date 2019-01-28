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Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri’de faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyelerinden oluşan heyet, Kayser, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Kayseri OSB'ye ziyaret

Ziyarette, Başkan Nursaçan tarafından OSB’nin projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali, Özel Teknik Kolej, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, OSB İtfaiye hizmetleri, Devlet hibe, destek ve destekleri ve diğer çalışmalara dair detaylı bir sunum yapıldı.



Toplantıda konuşan Platform Başkanı Ahmet Taş ise; “İlimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kayseri OSB önemli bir üretim merkezidir. Kayseri OSB tarafından yürütülen hizmetlerden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bütün bu çalışmalarından dolayı başkan Tahir Nursaçan ve ekibini kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

İHA

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