Gönüllü Kuruluşlar Rektörleri Ziyaret Etti

Platform Başkanı Ahmet Taş’ın da bulunduğu kurul üyeleri, önce Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeni atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini bildirip görevinde başarılar dilediler. Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, Erciyes Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne şehrimize, ülkemize ve insanlığa eğitim alanında büyük hizmetler verdiğini hatırlatarak, yeni Rektör Çalış döneminde de başarılı hizmetlerin devam edeceğine inandıklarını bildirdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının Üniversite ile işbirliği içinde güzel hizmetler yapması dileğinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış da Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının Sivil Toplum hayatına katkılarını yakından takip ettiklerini takdir ettiklerini, hizmetlerde onlara başarılar dilediğini ziyaretten memnun kaldığını dile getirerek, Sivil Toplum Kuruluşlarının Üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetlerde her zaman yanlarında ve yardımında olacaklarını bildirdi.



Gönüllü Kuruluşlar ekibi Erciyes Üniversitesi ziyaretinden sonra yeni kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’ne de ziyarette bulunarak, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya hayırlı olsun dileklerini iletip başarılar dilediler.



Erciyes Üniversitesi’nde olduğu gibi Kayseri Üniversitesi Rektörüne de Gönüllü Kuruluşların tanıtım bültenini takdim eden Gönüllü Kuruluşlar heyeti yeni açılan Üniversitenin kuruluş ve geleceği hakkında Rektör Kurtuluş Karamustafa ile bilgi alışverişinde bulundular. Başarı dileklerini ilettiler.

Gönüllü Kuruluşların ziyaretinden memnun kaldığını dile getiren Rektör Kurtuluş KARAMUSTAFA, Eğitim çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğine ve katkısına ihtiyaç duyacaklarını bildirerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gönüllü Kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi.

