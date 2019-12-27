Görücü: “Kurumlar bir an önce tedbir almalı”

Derlenen bilgilere göre 2009 yılından 2019 yılına kadar Kayseri Pınarbaşı kara yolunda sadece yolcu otobüslerinin karıştığı 11 ayrı kaza meydana geldi. Onlarca vatandaş bu kazalarda hayatını kaybederken, yüzlercesi de yaralandı.

Kayseri’nin en çok izlenen uydu televizyonu Kent Türk TV ve Kayseri’nin en çok izlenen internet televizyonu Deniz Postası TV’de ortak yayınlanan ve gazeteci İlter Sağırsoy’un hazırlayıp sunduğu, gazeteciler Azim Deniz ile Erdinç Teğmen’in yorumları ile renk kattığı Analiz programında gazeteciler, bu yaşanan kazalarda Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ihmallerinin olup olmadığını tartıştı. Her yıl burada kış ayı geldiğinde bir kaza olduğunu söyleyen gazeteciler, 10 yılda 24 kişinin bu kazalar sonucu hayatını kaybettiği, 185 kişinin yaralandığını dile getirdiler.



Tedbirler alınmalı

Gazetemiz imtiyaz sahibi ve Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı işadamı Cemil Görücü de canlı yayına telefonla bağlanarak konu ile ilgili görüşlerini söyledi. Görücü, o bölgede gizli buzlanmanın yoğun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “O bölgenin bir insanı olarak bu sıkıntıyı gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. O bölge 2 bin rakımı olan, gizli buzlanma olan en yoğun bölge orasıdır. O bölgenin insanları o bölgeyi bildiği için yavaş gidiyorlar ama bilmeyenler hızlı gidince bu tür kazalar oluyor. 2004-2009 yıllarında il genel meclisinde başkan vekilliğim döneminde özellikle Olukkaya köyü ve Örenşehir bölgesine dönüş yolunda 100 metrelik bir alanda 20 metre derinliğinde olan yollar vardı. Ve biz Karayolları’ndan bu yolun dolgu yapılmasını o dönem istedik. Bize Karayolları yetkilileri oraya ayıracak bütçeleri olmadığını söylediler. O gün aynı konuyu gündeme getirdik, ‘burada gizli buzlanma var, çok yoğun kazalar oluyor, çözüm bulmamız gerekiyor’ dedik. ‘Ödenek gönderirseniz dolgu yaparız’ dediler, biz de il genel meclisi bütçesinden 600 bin TL ödenek gönderip, Olukkaya köyü ve Örenşehir Bölgesine dolgu yapılmıştır.”



Görücü, kazaların önlenmesi için elektronik tabela ve uyarı işaretlerinin kullanılması ve kurumların bir an önce tedbirler alması gerektiğini söyleyerek, kazaların ve kayıpların tekrar yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

