Gözaltına alınan 24 FETÖ/PDY zanlısı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı çalışanları ve ihraç edilen 24 kişi hakkında gözaltı karar çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapılmış ve operasyonda örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 24 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA