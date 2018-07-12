Güç Bende Dönemi Bitti Kayseri'de vatandaşın talebine rağmen yıllardır vekillik yapan aynı isimler tekrar aday gösterilince, Ak Parti Kayseri'de yüzde 15 oy kaybıyla Türkiye birincisi olmuştu. Bu başarısızlığın ardından Erdoğan, Kayserili 6 milletvekiline, ne Bakanalar Kurulu'nda ne de Meclis'te görev vermedi. Erdoğan'ın bu tercihi, Kayseri'de, yıllardır şehri yöneten isimler açısından "Ben ne dersem o olur döneminin" bittiği yönünde bir işaret olarak yorumlandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:18