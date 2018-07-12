Kayseri Ak Parti İl Teşkilatı'ndan eski bir yönetici, "Artık güç bende dönemi bitti, zira buna gösterilen sabır 24 Haziran'da gösterilmedi ve parti yüzde 15 oy kaybetti. Eğer yerel seçimlerde de aynı dayatma yapılırsa oylar yine başka partiye gider ve bu sefer parti belini doğrultamaz. Bu inattan vazgeçilmeli, halktan uzak, tepedekilerin değil, oylarıyla partiye güç veren samimi partililerin sesine kulak verilmeli" dedi.
Haber Merkezi
Güç Bende Dönemi Bitti
Kayseri'de vatandaşın talebine rağmen yıllardır vekillik yapan aynı isimler tekrar aday gösterilince, Ak Parti Kayseri'de yüzde 15 oy kaybıyla Türkiye birincisi olmuştu. Bu başarısızlığın ardından Erdoğan, Kayserili 6 milletvekiline, ne Bakanalar Kurulu'nda ne de Meclis'te görev vermedi. Erdoğan'ın bu tercihi, Kayseri'de, yıllardır şehri yöneten isimler açısından "Ben ne dersem o olur döneminin" bittiği yönünde bir işaret olarak yorumlandı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
Kayseri Ak Parti İl Teşkilatı'ndan eski bir yönetici, "Artık güç bende dönemi bitti, zira buna gösterilen sabır 24 Haziran'da gösterilmedi ve parti yüzde 15 oy kaybetti. Eğer yerel seçimlerde de aynı dayatma yapılırsa oylar yine başka partiye gider ve bu sefer parti belini doğrultamaz. Bu inattan vazgeçilmeli, halktan uzak, tepedekilerin değil, oylarıyla partiye güç veren samimi partililerin sesine kulak verilmeli" dedi.