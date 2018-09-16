Bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana olacağını vurgulayan Başkan Gülsoy, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilir onlara ne kadar çok imkan sağlayabilirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olacaktır. Güçlü ve kalkınmış bir ülkenin yolu eğitimden geçmektedir. Eğitim, toplumsal yaşamımızın şekillendirilmesinde, geleceğe yönelik adımların belirlenmesinde vazgeçilmez ögedir. Okullarımız da bu eğitimin alınmasında en önemli mekânlardır” diye konuştu.



Eğitimin temel hedefinin; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi olduğunu söyleyen Ömer Gülsoy, “Yeni nesli vatanına, milletine, en önemlisi kendilerine yararlı bir birey olarak yetiştirmek bizlerin temel görevidir. Bu konuda öğrencilerimiz başta olmak üzere gerek velilerimizin gerek işini büyük bir özveriyle yapan mesleğine aşk ile bağlı olan öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiasının üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceklerine inancım tamdır. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının toplumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.







Haber: Ekrem Nazlı