Gülle: "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz ihracat ile yükselecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 15 Temmuzdarbe girişiminin 2. yıldönümünde değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişiminin Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Gülle, "Türk milleti 'bir olarak, iri olarak, diri olarak' omuz omuza vererek bu hain girişimi önlemiştir" dedi.



2001 krizinin ardından bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı güçlü toparlanma sürecinin engellemelerle dolu olduğuna değinen Gülle, "15 yılda milli gelirimiz 3 katına yükseldi. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin doların üzerine çıktı. Ancak ülkemizin geçmişi, ekonomik ve siyasi olarak ulaştığımız her atılımın ardından, darbe, ekonomik kriz, iç siyasi karışıklıklar gibi sorunlarla dolu. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, bu teşebbüslerin zirveye çıktığı anı temsil ediyor" dedi.



24 Haziran seçimlerinde halkımızın, bu teşebbüsleri kalıcı olarak tarihe gömme iradesini ortaya koyduğunu kaydeden TİM Başkanı "Milli iradenin tecellisi, "Cumhur'un Başkanı" olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden görevlendirdi. Bu hainlerle mücadelede kendisine tam destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonlarıyla 95 yıllık Cumhuriyetimizi siyasi, sosyal ve ekonomik alanda şahlandıracak bu yeni devlet anlayışının, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve daha da ötesine ulaştırma yolunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz." dedi.



2023 yılında çok önemli hedefler konulduğunu, bu hedeflere ulaşmak için tüm kesimlerin canla başla çalıştıkların kaydeden Gülle, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girmeye çalışıyoruz. 500 milyar dolar veya küresel ticaretten yüzde1,5 pay almak gibi hedeflerimiz var. Ülke olarak hedeflerimize yaklaştıkça, bunu engellemeye çalışan iç ve dış oyuncuların engelleme çalışmaları da katlanarak devam ediyor. 17-25 Aralık'ta bu oyunları gördük, hep birlikte bu çabaları boşa çıkardık. Son olarak 15 Temmuz'da demokrasimize vurulmaya çalışılan darbeyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte bozduk. O gün Türkiye'yi yıkmaya çalışan zihinler milli iradenin gücünühesap edemedi. Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine olan inancını küçümseyenler, tek yürek olan bir milletin canı pahasına ülkesine sahip çıkacağına inanmadıkları için hüsrana uğradılar. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihi için değil tüm dünya tarihinde nesillerce anlatılacak bir kahramanlık destanıdır. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Benzer girişimlerin uluslararası finans kurumları ile derecelendirme kuruluşları tarafından da yapılmaya çalışıldığını anlatan Gülle "bunu darbe girişiminin hemen ardından gördük. Demokrasiyi canı pahasına savunan halkımızın bu çabasını görmezden gelen kimi çevreler alelacele not indirimi sırasını girdi. Aynı şekilde yeni sistemin kabinesi henüz göreve başlamış iken, daha icraatlar, planlar, politikalar ortaya konmamış iken dün akşam yeni bir not indirimi geldi. Bu çabaların ekonomik anlamda hiçbir manası, hiçbir dayanağı yok' dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TİM olarak biz de hiç birşey olmamış gibi, görev beklemeden, talimata ihtiyaç duymadan çalışmalarımıza devam ettik. Yurtdışındaki muhataplarımıza, alıcılarımıza yaşanan olayların iç yüzünü anlattık. Hatta ihracatçılarımız, kendi müşterilerini ziyaret ederek ülkemizi, yaşananları anlattı. Yurtdışında oluşturulmaya çalışılan algı kampanyalarını bozmak için çabaladık. Bakanlarımızla birlikte yurtdışı ziyaretleri gerçekleştirdik, yabancı basın kuruluşlarında bilgilendirme yayınları yaptık. O günlerde attığımız adımların meyvelerini bugün topluyoruz. Demokrasimiz güçleniyor, ihracatımız artmaya devam ediyor, rekor büyüme oranlarını yakalıyoruz. Artık dünyada hiç kimse, ülkemiz üzerinde oyun oynanamayacağını çok iyi biliyor. Bu ülkede ve yakın çevremizde, bize rağmen yaşanabilecek bir gelişme yok. Bu başarıyı katlanarak devam ettirecek, yeni başlangıcın ilk imtihanı olan 2023 hedeflerimize hep birlikte erişmenin gururunu 5 sene sonra yaşayacağız. Şimdi ihracat ile Kalkınma vakti