Gülsoy: "2019'dan Umutluyuz"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı açıklamada, dün düzenlenen 'Reel Sektör&Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Gülsoy, "Dün burada çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce 4 şehirde yapılan, 5’incisini Kayseri’de yaptığımız reel sektör ve finans sektörünün diyalog güçlendirme toplantısını düzenledik. Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde sanayi odamız ve ticaret borsamızla birlikte yaptığımız toplantı mükemmel bir toplantı oldu. Özellikle toplantının sonrasında ve bu sabah bütün üyelerimden mükemmel geri dönüşümler aldım. ‘Şimdiye kadar Kayseri’de böyle bir toplantı yapılmamıştı, özellikle şu sıkıntılı süreç içerisinde yaptığınız bu toplantıdan çok güzel oldu’ diyerek teşekkür ettiler. Dün ki toplantının amacı da reel sektör ile finans sektörünü daha yakınlaştırmak ve samimi bir ortam içerisinde iş insanlarımızın sorunlarını dile getirmekti. Bu toplantıda mühim olan sorunlarımıza ortak çözüm bulabilmekti. Toplantının içerisinde üyelerimiz sorunlarını dile getirdiler, taleplerini söylediler. Bizde ‘Şu sıkıntılı süreç elbet atlatılacaktır, biz bir ve beraber olduğumuz müddet içerisinde bu sorunları atlatacak ve 2023 hedeflerimize de rahatlıkla ulaşacağız. Yeter ki KOBİ’lerimize sahip çıkın, mevcutlarımızı yaşatın’ dedik" ifadelerini kullandı.



2019 yılından umutlu olduklarını kaydeden Başkan Gülsoy, "Faiz ve enflasyon birbirine işli ve dışlıdır. Önümüzdeki dönem içerisinde faiz oranları aşağı çekilip daha güzel yatırımlar olacak diye düşünüyoruz. Faizlerin yüksekliğinden dolayı insanların yatırım yapması bu faiz oranlarıyla sürdürülebilme imkanı yok. Hep beraber çalışarak, birbirimize destek olarak, özellikle de reel sektör ve finans sektörü birbirine destek olarak bu işlerin üstesinden geleceğiz. Şuan da devletin aldığı önlemler ve yaptıkları işlerin içerisinde de bu bizim önümüzü açacak diye düşünüyoruz. 2019’dan umutluyuz, bu ülke bizim ülkemiz. Biz ülkemizden asla umudumuzu kesmedik, hiçbir zamanda kesmeyiz. Mücadelemize devam ediyor. Bizim de tek söylediğimiz şey, çalışmak diyoruz. Daha iyi çalışmak, işimizi iyi yapmak ve işimizi daha iyi nasıl yapabiliriz diye bizim gayretimiz bu şekilde devam ettiği süre içerisinde de Allah’ın izniyle bunların hepsi bitecek. Faiz oranları düşecek, enflasyonda düşecek diye umut diyoruz. Bu ülke bizim diyoruz. Bu ülkede yatırım olmazsa, bu ülkenin hayat standartlarını nasıl yükseltebiliriz, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girebilmek içinde bunları bizim yapmamız lazım. O yüzden de herkes işini iyi yapsın" şeklinde konuştu.

