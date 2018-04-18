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Gülsoy mazbatasını aldı

Haftasonu yapılan seçimlerde Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı seçilen Ömer Gülsoy, mazbatasını aldı.

Gülsoy mazbatasını aldı
Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören ile mazbatasını alan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, çıkışta açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür eden Gülsoy, "Bugün mazbatamızı aldık. Allah hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim güzel görevler yapmayı nasip etsin. Seçim sürecinde bize teveccüh gösteren, alakalarını esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kayseri kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Tanısak da tanımasak da bizim için dua eden, destek veren ve fahri olarak çalışan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir netice aldık. Allah utandırması" ifadelerini kullandı. 

Esas görevin bundan sonra başlayacağını kaydeden Gülsoy, "Esas görev bundan sonra başlıyor. Esas çalışma bugünden itibaren başlıyor. Emanetleri ehil ellerdedir. Kayseri Ticaret Odası’nı hak ettiği yerde çıtasını en yüksek tarafa çıkaracağız" dedi. 
İHA
 

İHA

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